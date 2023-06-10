البرلمان العربي: الاحتلال يتحدى المجتمع الدولي بممارساته

قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن الاحتلال يتحدى المجتمع الدولي بممارسته ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمة "العسومي"، أمام أعمال الجلسة العامة الختامية للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي، اليوم السبت، بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

وأدان الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها الاحتلال، خاصة فيما يتعلق باستكمال مخططاته الاستيطانية ومحاولاتها تهويد مدينة القدس، وهدمها للمنازل واعتداءاتها المتكررة ضد الفلسطينيين.

وأكد "العسومي"، أن ممارسات الاحتلال تمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي، مطالبا إياه بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الدعم العربي ثابت ودائم للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية والأولى.

وفي سياق آخر، أشاد رئيس البرلمان العربي في كلمته بمخرجات القمة العربية التي انعقدت بمدينة جدّة السعودية تحت شعار "التجديد والتغيير"، معتبرا أنها شكّلت منعطفا مهما في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.