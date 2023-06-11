استعدادات لانطلاق المؤتمر الوطني للصحفيين اليوم

يستعد الحراك النقابي الصحفي لعقد المؤتمر الوطني للصحفيين تحت شعار "معا لنقابة تمثل الجميع"، اليوم الأحد، بمشاركة عدد كبير من الإعلاميين الفلسطينيين.

المؤتمر المزمع عقده الساعة 11 صباح اليوم في قاعة رشاد الشوا بمدينة غزة، يتضمن كلمة لصحفيي القدس المحتلة وأخرى لصحفيي الضفة الغربية المحتلة، للتأكيد على وحدة الموقف الصحفي، ورفض كافة الإعلاميين لكل ما نتج عن مسرحية الانتخابات في نقابة الصحفيين.

ويتضمن المؤتمر كلمات لأطر وأجسام صحفية ونقابية، ومنها المكتب الحركي للصحفيين ساحة غزة، والتجمع الإعلامي الفلسطيني وكتلة الصحفي الفلسطيني وتجمع المبادرة الإعلامي وتجمع الصحفيين المستقلين والتجمع الشبابي الصحفي وتجمع الصحفيين الديموقراطيين والصحفيات الفلسطينيات وأهالي شهداء الصحافة.

كما يتضمن كلمات لكبار الصحفيين الفلسطينيين ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والنقابات المهنية.

ويختتم المؤتمر الوطني للصحفيين بتلاوة البيان الختامي والذي يتضمن مواقف صارمة تجاه مسرحية انتخابات النقابة والتأكيد على حقوق الإعلاميين ورفض سياسة الإقصاء والتفرد.

ويطالب الحراك النقابي بإصلاح نقابة الصحفيين لتمثل جميع الصحفيين في غزة والضفة والقدس، مشددا على رفض المحاصصة السياسية.