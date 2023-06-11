الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
محاولات تقسيم المسجد الأقصى منذ الاحتلال
11 يونيو 2023 . الساعة: 09:04 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/284756
متعلقات
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
#انفوجرافيك.. 72 عاما على قرار تقسيم فلسطين
أخبار رئيسية
مستوطنون يقتحمون الأقصى
استعدادات لانطلاق المؤتمر الوطني للصحفيين اليوم
مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين واعتقالات طالت جريحاً وعدداً من الفتية
الاحتلال يطرد عائلة فلسطينية من منزلها بالقدس
مجزرة هدم في سلوان والاستيطان يبلغ ذروة توحشه
قوى فلسطينية: خطة هاليفي لتقسيم الأقصى (إعلان حرب)
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
كيف تختار أضحيتك ؟
انفوجرافيك:
الأسير القيادي في حركة حماس ناجح عاصي
انفوجرافيك:
الاعتقال الإداري يتصاعد
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل