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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
"وادي الجوز" بالقدس يواجه التهويد والتهجير
11 يونيو 2023 . الساعة: 09:04 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/284757
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