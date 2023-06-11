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الصحة بغزة تنشر إرشادات مهمة لحجاج فلسطين

الرسالة نت - غزة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، نصائح لحجاج فلسطين حول تأدية مناسك الحج لهذا العام، مهيبًة اتباع الإرشادات الصحية التالية:

1. التأكد من المتابعة الصحية حال كنت من ذوي الامراض المزمنة.

2. الحرص على اصطحاب كمية كافية من الادوية الخاصة بك تكفي لمدة شهر.

3. الحرص على تناول الطعام المتوازن والنظيف والاكثار من شرب الماء حتى وان لم تشعر بالعطش.

4. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدم المظلة الشمسية.

5. الحفاظ على النظافة الشخصية.

6. أخذ قسط من الراحة والنوم وتجنب الإرهاق الجسدي.

7. اتباع تعليمات السلطات المختصة داخل المشاعر المقدسة خلال تأدية المناسك لتجنب الازدحام.

وقالت الوزارة إن البعثة الطبية المرافقة لحجاج فلسطين هذا العام ستوفر الرعاية الصحية للحجاج طوال رحلة الحج.

وأكدت أنه سيتم تجهيز عيادات طبية في اماكن الاقامة المخصصة لحجاج فلسطين.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/284785

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الصحة حجاج فلسطين

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