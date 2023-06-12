للمرة الـ11 في تاريخه.. الأهلي المصري بطلا لأفريقيا على حساب الوداد المغربي

تمكن نادي الأهلي المصري من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على حساب مضيفه الوداد الرياضي المغربي، بتعادله معه (1-1) في إياب النهائي الذي جمعهما مساء يوم الأحد، بالدار البيضاء.

وتفوق نادي الأهلي على فريق الوداد الرياضي (3-2) بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث فاز الفريق المصري ذهابا (2-1) في مباراة الذهاب التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

🏆 اللقب الحادي عشر! 🏆



الأهلي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا 2023/22! 👏🇪🇬



مجدُ جديد يُضاف إلى ماضٍ حافل. 🤩#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly pic.twitter.com/0qy2n5QJer — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) June 11, 2023

وفي مباراة اليوم، وضع المدافع المغربي يحيى عطية الله أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 27 من زن الشوط الأول، لكن المدافع المصري محمد عبد المنعم رد بهدف التعادل "الذهبي" لفريقه في الوقت القاتل بحلول الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وبهذا التتويج، عزز نادي الأهلي تربعه على عرش دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بحصوله على اللقب الحادي عشر في تاريخه، مبتعدا بستة ألقاب عن النادي المصري الآخر الزمالك وفريق مازيمبي الكونغولي، اللذين يتقاسمان المركزين الثاني والثالث فيما بينهما برصيد 5 ألقاب لكل منهما.

أما نادي الوداد الرياضي المغربي فأخفق في الدفاع عن اللقب الذي توج به في النسخة الماضية، على حساب الأهلي بالذات، ليتوقف رصيده عند ثلاثة ألقاب.