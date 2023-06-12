تعرف على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الاثنين 12 يونيو 2023

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق نهارا، باردا نسبيا في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بقليل، وبعد ساعات الظهيرة، أحوال جوية غير مستقرة إذ يُتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: فيكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، يوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.