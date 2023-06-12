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أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة اليوم الاثنين 12 يونيو 2023

أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة اليوم الاثنين 12 يونيو 2023
أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة اليوم الاثنين 12 يونيو 2023

الرسالة نت- غزة

أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة اليوم الاثنين 12 يونيو 2023

جاءت أسعار الخضراوات والدجاج واللحوم وطبق البيض في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين على النحو التالي: 

بندورة                        1.5 شيكل

بصل                            1.7 شيكل

بطاطا بلدية                     1.8شيكل

ليمون                           1.5 شيكل

خيار حمام                 2 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة"        3 شيكل

فلفل حار                       2 شيكل

باذنجان                      1 شيكل

خيار بلدي                     2 شيكل

بنجر                        3 شيكل

لفت                           1 شيكل

جزر أحمر                   3 شيكل

جزر عادي                 2 شيكل

بطاطا حلوة                1 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة            1.2 شيكل

كوسا                         2 شيكل

فول اخضر                 1.5 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 2 شيكل

ملفوف أبيض                3 شيكل

ملفوف أحمر               2 شيكل

زهرة                        2.5 شيكل

قرع                    4 شيكل

بندورة شيري          4 شيكل

بازيلاء خضراء       6 شيكل

ملوخية                   2 شيكل

دجاج                     12 شيكل

لحوم حمراء             38 شيكل

طبق البيض    12 شيكل

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/284794

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