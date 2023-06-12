‫ما أعراض بطء القلب؟

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن بطء القلب يندرج ضمن أمراض عدم انتظام ضربات القلب؛ حيث تكون ضربات القلب بطيئة للغاية، أي أقل من 60.
ويتراوح المعدل الطبيعي لضربات القلب بين 60 و80 ضربة في الدقيقة في وضع الراحة.
وأوضحت المؤسسة أن أسباب بطء القلب تكمن في الرجفان الأذيني والأزمة القلبية والقصور الوظيفي للغدة الدرقية ونقص البوتاسيوم.
وتتمثل أعراض بطء القلب في:
الصداع.
الغثيان.
القيء.
الدوار.
ضيق التنفس.
فقدان الوعي.
وينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء انخفاض معدل ضربات القلب والخضوع للعلاج في الوقت المناسب وقبل حدوث مضاعفات، فالرجفان الأذيني والأزمة القلبية يتطلبان طلب الإسعاف فورا.
وأوصت المؤسسة باتباع نظام غذائي صحي غني بالمعادن والفيتامينات، والمواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين وتجنب التوتر النفسي.
المصدر : الألمانية