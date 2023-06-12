منتدى الإعلاميين: المؤتمر الوطني بداية ليصل الصحفيين لنقابة مهنية تمثلهم

ذكر الصحافي ياسر أبو هين رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن ما بعد المؤتمر الوطني للصحفيين ليس كما قبله، موضحا أن المشاركة الواسعة من كل الصحفيين والأطر النقابية والصحافية دليل على حجم الاهتمام بأن يكون لهم نقابة تصون حقوقهم وتدافع عن كرامتهم.

وأوضح أبو هين (للرسالة نت) أن المرحلة المقبلة ستبنى على ما خرج إليه المؤتمر أمس من ضرورة تشكيل نقابة للدفاع عن حقوق الصحفيين وضرورة المتابعة الحقيقية للمطالب التي أكدت عليها الأطر الصحفية.

وأكد أن مطالب الصحفيين لن تنته بالمؤتمر بل كانت البداية للوصول إلى نقابة مهنية تضم الكل الصحفي.

ولفت إلى أن الحراك الصحفي في غزة هو امتداد لما سبقه في الضفة المحتلة، مؤكدا أن الأمر مرتبط بالحالة الفلسطينية ككل وليس بغزة فقط كون الهدف واحد وهو نقابة للجميع.