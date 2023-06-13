قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل الشهيد القسامي معاذ المصري في نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وأخذت قياسات منزل الشهيد القسامي معاذ المصري، منفذ عملية الأغوار البطولية، وذلك تمهيداً لهدمه.

واستشهد القسامي المصري بعد أسابيع من المطاردة والفشل الصهيوني المدوي، حينما اكتشف العدو مكان تواجدهم مع بزوغ نهار يوم الخميس الرابع من أيار/ مايو 2023.

وحاصرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدججة بالسلاح منزلاً في البلدة القديمة بمدينة القدس، واندلعت اشتباكات عنيفة خاضها المجاهدون الثلاثة معاذ المصري وحسن قطناني وإبراهيم جبرين، ليرتقوا على إثرها شهداء مقبلين غير مدبرين بعدما سطروا أروع صور العز والفخار.

وكان المصري أحد منفذي عملية الرد السريع على عدوان الاحتلال في الأقصى والتنكيل بالمعتكفين وسحل المرابطات، وانطلق الشهيدان القساميان معاذ المصري وحسن قطناني في صباح يوم الجمعة 07/04/2023، نحو شارع رقم 58 بأريحا لتنفيذ عمليتهم البطولية.

وساء العملية البطولية وجوه قادة الاحتلال، وعلمتهم درساً عجزوا عن استيعابه أو التصرف إزاءه، وقام المجاهدون باستهداف سيارة للمغتصبين قرب مغتصبة "الحمرا" بمنطقة الأغوار الشمالية برشقات من الرصاص، وقد أسفر الهجوم عن مقتل 2 من المغتصِبات على الفور بالعملية، فيما قُتلت الثالثة بعد ثلاثة أيام، وتمكن المجاهدون من الانسحاب بسلام.