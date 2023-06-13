الشرطة تحقق في ظروف وفاة فتاة بقلقيلية

باشرت الشرطة، الليلة الماضية، إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة فتاة تبلغ من العمر (19) عامًا من بلدة كفر ثلث جنوب شرق قلقيلية.

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، إنه بناء على إشارة وصلت لغرفة عمليات الشرطة حول وصول جثة تعود لفتاة من بلدة كفر ثلث إلى مشفى درويش نزال الحكومي، على الفور تحركت قوة من المباحث العامة والأدلة الجنائية والتحقيقات، ومركز شرطة كفر ثلث الى المكان، وباشرت إجراءات البحث لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وأكد العقيد ارزيقات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثة وإحالتها إلى معهد الطب العدلي للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.