حماس تنعى الشهيد حشاش وتؤكد استمرار المقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد البطل فارس حشاش (19 عامًا) الذي استشهد اليوم برصاص الاحتلال أثناء العدوان على مخيم بلاطة، مباركة في الوقت ذاته عملية المقاومة ضد المستوطنين وجنود الاحتلال في حاجز الريحانة الصهيوني قرب جنين.

وقالت الحركة في تصريح صحفي الثلاثاء: "إن الهجمة الصهيونية الشرسة على المقاومين في الضفة وآخرها العدوان على مخيم بلاطة في نابلس لن تؤدي إلا إلى مزيد من لمزيد من الصمود والثبات، وسيخرج المقاومون من كل حدب وصوب، كما خرجوا في جنين اليوم، لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

ودعت شبابنا الثائر لمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال دفاعاً عن شعبنا ومقدساتنا وأقصانا المبارك حتى زوال الاحتلال الفاشي وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.