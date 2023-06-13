ثبات المقاومة وتطورها يفشل أهداف الاحتلال في الضفة الغربية

تواصل قوات الاحتلال محاولاتها الحثيثة لاجتثاث المقاومة في الضفة المحتلة، وخاصة في مدينتي نابلس وجنين، إلا أن هذه المحاولات لطالما اصطدمت بثبات المقاومة وتصاعدها والحاضنة الشعبية المتزايدة التي بددت كل هذه المحاولات.

الكاتب والمحلل السياسي سري سمور أكد على أن الاحتلال يفشل دائمًا في تحقيق أهدافه الإجرامية في الضفة المحتلة، مبينا أن قدرات المقاومة الفلسطينية في تطور وتصاعد مستمر بالضفة المحتلة.

ولفت سمّور إلى أن الاحتلال يحاول ترميم صورته المهزومة وتحقيق حالة الردع ضد المقاومين والحاضنة الشعبية أمام المجتمع الصهيوني، ولكنه يفشل في ذلك.

وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف جميع مدن الضفة ويسعى لتنفيذ مخططاته الاستيطانية، وما يزال يواصل عدوانه وإجرامه بحق الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة.

بدوره أوضح الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن ملالحة أن المقاومين أفشلوا اليوم عملية الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس.

وبيّن ملالحة أن الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته الأمنية والعسكرية تسعى للقضاء على المقاومة في جميع مدن الضفة المحتلة ولكنه فشل في تحقيق ذلك.

ولفت إلى أن المقاومة والمقاومين لديهم حالة من الوعي والإدراك، وهذا ما يقلق الاحتلال.

وأضاف أن الاحتلال يحاول الاستفراد بالمقاومة في الضفة المحتلة، ولكن جبهات المقاومة المختلفة موحدة في مواجهة الاحتلال وإجرامه.

وأكد أن الشعب الفلسطيني موحد ويقف مع خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال، ما شكل حاضنة شعبية قوية.

ونوّه ملالحة إلى أن العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة، ما جعله يعيش حالة من القلق والتوتر في ظل تطور أعمال المقاومة في الضفة المحتلة.

أصيب 4 جنود (إسرائيليين* ومستوطن، مساء الثلاثاء، في عملية إطلاق نار قرب معبر الريحان قرب مدينة جنين، فيما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقوات كبيرة بلدة يعبد للبحث عن المنفذين.

وأطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب مركبة إسرائيلية قرب جنين، أدت لإصابة 4 من جنود الاحتلال ومستوطن، وتمكن المنفذون من الانسحاب بسلام.