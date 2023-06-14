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مؤتمر للكتلة الإسلامية في بيرزيت رفضا لاعتقال أمن السلطة أعضاء في المجلس

الرسالة نت- الضفة

دعت الكتلة الإسلامية طلابها في جامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء، لحضور مؤتمر صحفي، رفضا لاعتقال الأجهزة الأمنية عضوي مؤتمر مجلس الطلبة، الطالبين يحيى فرح وعبد الغني فارس.

وأكدت الكتلة أن المؤتمر سيقعد اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 11 صباحا، أمام المجلس القديم.

واستنكرت الكتلة ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية مساء أمس، من ملاحقة واعتقال أعضاء مؤتمر مجلس الطالبة في الجامعة.

وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، حيث لا زالت تعتقل عشرات المواطنين على خلفية توجهاتهم السياسية، وبالرغم من صدور قرارات قضائية تقضي بالإفراج عنهم.

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