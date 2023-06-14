9 عمليات إطلاق نار و20 عملًا مقاومة بالضفة خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" أمس الثلاثاء، 20 عملًا مقاوما بالضفة، أبرزها 9 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، أدت لإصابات في صفوف الاحتلال ومستوطنيه.

وأصيب 5 مستوطنين بعملية إطلاق نار قرب حاجز الريحان قرب جنين، فيما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين، وألقوا عبوات ناسفة وأطلقوا النار على قوات الاحتلال خلال بلدة يعبد في جنين.

واشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس، كما استهدف المقاومون قوات الاحتلال في شارع القدس وحي المخفية وعبر حاجز بيت فوريك، وأصيب جندي (إسرائيلي) في حارة الحشاشين بنابلس.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في معسكر تياسير في طوباس.

وتضررت مركبات المستوطنين بعد استهدافها بالحجارة قرب بلدة حوسان في بيت لحم.

واندلعت مواجهات في 7 مناطق متفرقة، شهدتها مناطق جنين وطوباس ونابلس وأريحا وبيت لحم، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.