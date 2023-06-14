واتس آب يختبر ميزة رسائل الفيديو القصيرة

يختبر تطبيق "واتس آب" للتواصل الاجتماعي، حاليًا ميزة جديدة تمكن المستخدمين من إرسال رسائل فيديو قصيرة مدتها لا تتجاوز 60 ثانية، وقد رُصدت الميزة الجديدة في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق في أندرويد وآيفون.

ويمكن لمستخدمي النسخة التجريبية حاليًا إرسال رسائل الفيديو القصيرة عبر الضغط على أيقونة إرسال الرسائل الصوتية مرة واحدة لتتحول بدورها إلى أيقونة تسجيل الفيديو، وعند الضغط مطوّلًا عليها يمكن للمستخدم تسجيل رسالته في شكل فيديو قصير.

وللرجوع مجددًا إلى خيار إرسال الرسائل الصوتية، يضغط المستخدم مرة واحدة على أيقونة تسجيل الفيديو.

وتُسجل رسالة الفيديو القصيرة وتُرسل في الوقت الفعلي، وهو ما يميزها عن مقاطع الفيديو المسجلة سابقًا التي يمكن إرسالها في وقتٍ لاحق، فعندما يستقبل المستلم رسالة فيديو قصيرة، سوف يعلم أنها سُجلت وأُرسلت توًا، الأمر الذي يعزز من موثوقيتها وصحتها.

يُذكر أن رسائل الفيديو القصيرة تكون مشفرة بتقنية التشفير التام، ما يعني عدم قدرة أي طرف ثالث على الاطلاع عليها مثل باقي رسائل واتس آب.

كما لا يمكن إعادة توجيه تلك الرسائل إلى جهة اتصال أخرى، ولا يمكن حفظها مباشرةً إلا عن طريق تسجيل الشاشة، ومن الممكن أن يضيف مطورو واتس آب خيار "العرض لمرة واحدة" إليها لاحقًا، إذ لازالت الميزة قيد التجربة.

ويمكن لبعض مستخدمي النسخة التجريبية فقط حاليًا تجربة ميزة رسائل الفيديو القصيرة في واتس آب، ومن المنتظر أن تتوفر للمزيد من المستخدمين تدريجيًا، ولا يُعلم موعد إطلاقها لكافة المستخدمين.

وكانت آبل قد أعلنت في وقتٍ سابق عن ميزة مشابهة تمكن المستخدمين من إرسال رسائل فيديو عبر تطبيق المكالمات الخاص بها فيس تايم، وسوف تتوفر هذه الميزة لاحقًا هذا العام مع نظام iOS 17.