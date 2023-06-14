الهيئة الدولية (حشد) تدعو للالتزام بسيادة القانون ونبذ العنف الداخلي

دان واستنكر الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بأشد العبارات جرائم الاقتتال العشائري والعنف الداخلي في الأراضي الفلسطينية، والتي كان آخرها جريمة مقتل الشاب أكرم نافذ حمدان (18 عاماً) بعد مكوثه 17 يوماً في العناية المركزة على أثر مشكلة عائلية في مدينة بيت حانون شمال القطاع.

و أعلن صباح يوم الاثنين الماضي 12 يونيو 2023 عن مقتل الشاب إبراهيم زكريا الحايك (17 عاماً)، من بلدة قطنة شمال غرب مدينة القدس المحتلة، حيث قتل إثر إصابته بعيار ناري بالرأس، خلال شجار عائلي تخلله احراق أحد المنازل في البلدة.

وجددّت دانتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، لهذه الجرائم الموجهة لداخل المجتمع، لما تنطوي عليه من خطورة بالغة على سيادة القانون والنسيج الأهلي والمجتمعي.

ودعت الهيئة الجهات المخولة لفتح تحقيقات جدية في ملابسات الحادثتين المؤسفتين، وإلى اتخاذ المقتضى القانوني الرادع بحق مرتكبيها وبما يحافظ على سيادة القانون.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد) تطالب بضرورة نبذ العنف العشائري ومظاهر أخذ القانون باليد، فعدا عن كونها جرائم بموجب القانون فإنها تهدد السلم الأهلي والنسيج المجتمعي.

ودعت الهيئة الدولية (حشد) لتظافر كافة الجهود الوطنية والمجتمعية لحماية سيادة القانون والسلم الأهلي بما في ذلك اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشار الأسلحة النارية وحصر استخدامها من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، كضمانة مهمة للحد من تكرار هذه الجرائم مستقبلاً.