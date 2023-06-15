هل سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحى 2023؟، بعد الأنباء عن قرب موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في شهر 6 يونيو 2023 في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة نقدم لكم رابط الفحص.

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موعد صرف الشؤون الاجتماعية

قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها ستحاول صرف مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية "في القريب العاجل".

ذكر وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني في اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية، الذي ترأسه، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، واليونيسف، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة العمل الدولية، أن وزارته تبذل جهودا لتأمين صرف مخصصات الأسر المعوزة رغم الأزمة المالية التي تواجه الحكومة لتأمين مخصصات الشؤون الاجتماعية.

رابط فحص الشؤون شهر 6 يونيو 2023 "اضغط هنا".

وأضاف أن سياسة وزارة التنمية الاجتماعية جعل السجل الاجتماعي متاحاً للشركاء، بما يحسن التنسيق بين الجميع، كما سيتيح مشاركة البيانات بين الأطراف.

وشدد مجدلاني على أهمية الشراكة والعلاقة الاستراتيجية التي تجمع الوزارة بالمانحين والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد، وشمولية إدارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين.

الشؤون الاجتماعية

وتحصل أكثر من 116 ألف أسرة على المخصصات النقدية، بينها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة الذي يعاني حصارًا مشددًا.

ويفترض صرف الأموال للأسر بمبالغ مختلفة، وفق محددات معروفة، مرة كل ثلاثة أشهر، لكن ذلك لم يُعمل به خلال السنتين الماضيتين.

ويُسهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تدفع السلطة النصف الآخر من موازنتها.

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