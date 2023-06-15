القيادي أبو كويك: المقاومة بالضفة تتطور وحاضنتها الشعبية في تصاعد كبير

أكد القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك على أن الحالة الشعبية التي تحتضن المقاومة في الضفة الغربية في تنام وتصاعد كبير، وهذا الاحتضان يحمي المقاومة والمقاومين.

وقال أبو كويك إن المقاومة تتطور في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ما بين استيطان وتهويد للمقدسات واقتحام الأقصى.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني يبرهن من خلال مقاومته وحاضنته الشعبية أنه لن يتوقف عن هذا الخيار خاصة في ظل تواصل الإرهاب (الإسرائيلي)، مشيدًا باحتضان أهالي مخيم بلاطة للمقاومين ودعمهم.

وأضاف أن احتضان أهالي الضفة للمقاومين يعبر عن دعمهم والتفافهم حول خيار المقاومة، ورفضهم خيار السلطة المتمثل بالتنسيق الأمني والتفاهمات التي وقعت من أجل هدف واحد وهو ملاحقة المقاومة والحفاظ على مصالحهم.

وأوضح أن تطور المقاومة في الضفة يدل على إصرار واستمرار شعبنا في مقاومة المحتل، مشيرًا إلى أن الحاجة أم الاختراع لذلك تبدع المقاومة في التصدي لاقتحامات الاحتلال ومواجهته بكل الوسائل والطرق.

ودعا شباب محافظات الضفة بأكملها إلى الاقتداء بفصائل ومجموعات المقاومة المنتشرة في المدن والمخيمات الأخرى، حاثا على تعميم تجربة المقاومة في كل المحافظات.

ونعت حركة حماس الشهيد خليل يحيى أنيس (20 عامًا)، من مخيم العين، الذي ارتقى في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس فجر اليوم وفجرت منزل عائلة الأسير المجاهد أسامة الطويل منفذ عملية "شافي شمرون" البطولية.

وأشادت بأبطال نابلس الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال الهمجي، مؤكدة أنّ مقاومة شعبنا مستمرة، وأنّ سياسة هدم منازل المقاومين وعائلاتهم، سياسة فاشلة لن ترهب شعبنا ومقاومينا.