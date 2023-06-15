النائب حلايقة تدعو إلى الاعتكاف في الأقصى خلال العشر الأوائل من ذي الحجة

دعت النائب سميرة حلايقة إلى الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، للتصدي لمخططات تقسيم الأقصى وتدنيسه.

وقالت حلايقة إننا يجب أن نجعل الاعتكاف في الأقصى خلال العشر الأوائل من ذي الحجة قاعدة انطلاق لترسيخ الحضور القوي لصد هجمات المستوطنين ومنعهم من تدنيس باحات الأقصى.

وأضافت: "في هذه الأيام الفضيلة يجب علينا أن نبرئ ذمتنا من أي تقصير أو تنازل في حقنا المقدس في الأقصى، وعلينا رفع الحصانة عن كل المقصرين".

وأكدت على ضرورة تواجد الفلسطينيين في الأقصى في كل الأوقات، وتكثيف هذا التواجد في أوقات الاقتحامات.

وتابعت: "يجب أن يكون الدافع للاعتكاف عقائديا دينيا معبرا عن مدى حبنا للأقصى واستعدادنا الدائم للتضحية من أجله وحمايته".

وانطلقت دعوات مقدسية للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، لحمايته من مخططات التقسيم.

وأكدت الدعوات على ضرورة شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه والاعتكاف طيلة أيام العشر الأوائل من ذي الحجة بدءًا من 19 يونيو القادم.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لمواجهة مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست (الإسرائيلي) عن حزب الليكود "عميت هليفي" لتقسيم المسجد الأقصى المبارك.