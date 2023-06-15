دعوات لحرك رسمي وفصائلي ومجتمعي لوقف سياسة الاحتلال بهدم البيوت في الضفة

انطلقت دعوات فلسطينية للخروج بحراكٍ رسمي وفصائلي ومجتمعي، لمواجهة سياسة الاحتلال القاضية بهدم البيوت في الضفة الغربية، والتي تطال عائلات المقاومين.

وقال الناشط السياسي والأسير المحرر ثامر سباعنة، إنّ "هدم البيوت جريمة وشكل من أشكال العقاب الجماعي، وفيها استنزاف لمقدرات الفلسطينيين، وتحديداً عائلات المقاومين والمناضلين".

وشدد سباعنة على أهمية أن يكون هناك حراكاً رسمياً وفصائلياً ومجتمعياً لوقف هذه الجريمة، إلى جانب العمل على كفالة وتبني إعادة بناء كل ما يهدمه الاحتلال.

وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس أن مقاومة شعبنا مستمرة وسياسة هدم منازل المقاومين وعائلاتهم، سياسة فاشلة لن ترهب شعبنا ومقاومينا، وسيبقى شعبنا على العهد حتى دحر الاحتلال وتحرير القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفجّرت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في حي رفيديا بنابلس، والذي يقع في بناية سكنية من أربعة طوابق وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويأوي ثلاثة أفراد، والدي الأسير وشقيقته.

ويتهم الاحتلال الأسير الطويل بتنفيذ عملية إطلاق النار صوب حاجز "شافي شمرون" القريب من بلدة دير شرف غرب نابلس، بتاريخ 11 أكتوبر 2022؛ والتي أدت إلى قتل الجندي في جيش الاحتلال "عيدو باروخ".