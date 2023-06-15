النقابات الفلسطينية تحذر من مخططات تقسيم الأقصى على المنطقة

حذر تجمع النقابات الفلسطينية من خطورة مخططات تقسيم المسجد الأقصى، داعيًا لمواجهتها.

وقال التجمع في بيان وصل (الرسالة نت) ، إن المسجد الأقصى يواجه مخططات (إسرائيلية) خطيرة تستهدف إحكام السيطرة عليه وتقسيمه زمانياً ومكانياً، الأمر الذي يمثل حرب دينية معلنة ومفتوحة بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك، وبحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على أنه ينظر بخطورة بالغة وشديدة للمخططات (الإسرائيلية) الخطيرة التي تستهدف تقسيم الأقصى، وأبرزها المخطط الإجرامي الأخير الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود "عميت هليفي"، والذي يستهدف تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بنسبة ( 70%) لتصبح أماكن مخصصة للمستوطنين، وبمسميات يهودية عبرية، ويمنع المسلمين الدخول إليها أو التحرك فيها، وهي ضمن مخططات بناء الهيكل المزعوم.

وأكد تجمع النقابات أن المخطط سيفجر المنطقة بأكملها ويفتح حرب دينية كبيرة، وله تداعيات كارثية على الجميع، ويضع الأقصى ودائرة الخطر الشديد.

ودعا لتحرك عربي وإسلامي لإنقاذ المسجد الأقصى، مؤكدًا ضرورة تحرك كافة المؤسسات الدولية والأممية والحقوقية لاستنكار ورفض ما يحدث من جرائم يومية في المسجد، وأن هذه المخططات تمثل اعتداء صارخ على الحقوق والحريات الدينية والإنسانية.