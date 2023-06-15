(التعليم) تعلن عودة الدوام المدرسي بنظام الفصلين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الخميس، عن عودة دوام طلبة المدارس بجميع المراحل لنظام الفصلين خلال العام الدراسي القادم 2023- 2024 وإلغاء نظام الأربع فصول.

وقال المتحدث باسم الوزارة صادق الخضور خلال تصريحات إذاعية، إن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 في مدن الضفة سيبدأ بتاريخ 19-8-2023 في المدارس التي تعطل يومي الجمعة والأحد، أما المدارس الأخرى بالضفة وغزة فيبدأ الدوام المدرسي بتاريخ 20-8-2023، على اعتبار دوام المدارس يكون 6 أيام بالأسبوع بنظام الفصلين.

وأضاف الخضور، تبدأ عطلة ما بين الفصلين بتاريخ 5-1-2024 حتى تاريخ 13-1-2024، على أن ينتهي العام الدراسي 2023 -2024 بتاريخ 30-5-2024، والذي يكون بنظام الفصلين كما هو معتاد بالنظام السابق.

وأكد، أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة تسير كما هو مخطط لها في مراكز الوطن المتواجدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن أي امتحان يتم تقديمه يكون في اليوم التالي عملية التصحيح له.