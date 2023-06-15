الشبيبة للرسالة: فريق منتفع بالأزهر يمنع إجراء الانتخابات الطلابية بالجامعة

اتهم حسام العجوري مفوض عام منظمة الشبيبة في ساحة غزة، من أسماه بـ"الفريق المنتفع" في جامعة الأزهر من إجراء انتخابات طلابية بالجامعة، قائلا: "فريق من البلطجة يتعامل مع الجامعة وكأنها عزبة الوالد".

وأضاف العجوري في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ "هذا الفريق يعتبر الجامعة بقرة حلوب، يمارس فيها البلطجة والعربدة، ويعمل على توظيف أبناء وأقارب وفق نظام الشللية".

وتابع: "هذا الفريق يدرك أن دخول حركة حماس والتيار الإصلاحي على الانتخابات، سيضع حدًا لمهزلته، لهذا فهو لن يسمح بإجراء انتخابات في الجامعة اذا لم يضمن الأغلبية الكاسحة".

وشددّ العجوري على ضرورة اجراء انتخابات شاملة لكل الجامعات وفي وقت متزامن، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، ودون اجتزاء لأي جامعة وعلى رأسها الأزهر.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري قد أكدّ استعداد حركته اجراء انتخابات طلابية في كل الجامعات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، شريطة اجرائها بشكل متزامن وفي جميع الجامعات دون استثناء.