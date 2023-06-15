الزيان يكشف للرسالة:  إطلاق خدمة (تكافل) للقروض الحسنة للموظفين

كشف نقيب الموظفين العمومين بغزة خليل الزيان، عن قرب اطلاق خدمة (تكافل) للقروض الحسنة وبشكل عاجل؛ لتمويل العلاج والتعليم والزواج.

وقال الزيان لـ"الرسالة نت" إنّ الصندوق يشمل شقين، الـأول يخص الموظفين المتعسرين الذين يعانون من إشكاليات في إلحاق طلبتهم بالجامعات، أو من لديهم مرضى ويعاني من ظروف مالية قاهرة.

وأوضح أنّ 60% من الموظفين يعيشون في ظروف صعبة وقاهرة، مضيفا: "هؤلاء الموظفين سيتقدمون بطلبات للصندوق، للفئات الغارمين ولأصحاب الأمراض والتعليم والمساعدات الإنسانية القاهرة".

أمّا الشق الثاني، فستكون صفحة تكافل للتبرع، وتتيح الفرصة لمن يرغب في التبرع ولو بشيقل واحد، عبر الحاسوب الحكومي، أو التبرع من الدفعة النقدية حسب استطاعة الموظف بشكل شهري.

وأوضح أن الصندوق سيطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة؛ في سياق التسهيل على الموظف في هذه الظروف الصعبة.

في السياق، كشف الزيان، عن دفع 600 ألف شيقل لـ6 آلاف موظف اشتركوا في دفع زكاة الفطر عبر مستحقاتهم.

وذكر أن النقابة تتابع مع وزارة الاقتصاد والجهات ذات العلاقة، حول وقف عملية التكييش التي عانى منها عديد الموظفين وتسببت في تورطهم بذمم مالية.