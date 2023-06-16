يكون الطقس في فلسطين اليوم الجمعة صافيا بوجه عام و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام ودافئاً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا السبت يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.