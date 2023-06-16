عملية إطلاق نار في طوباس ومواجهات مع الاحتلال بنابلس والخليل

شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، أحداثاً ميدانية في عدة مناطق تخللها اقتحامات واعتقالات ومواجهات مع قوات الاحتلال.

وتمكن مقاومون من تنفيذ عملية إطلاق نار صوب تجمع لقوات الاحتلال على حاجز تياسير شرق طوباس، قبل أن ينسحبوا بسلام.

وعقب العملية انتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في محيط حاجز تياسير، كما دفعت بتعزيزات عسكرية وأجرت عمليات تمشيط واسعة في المنطقة، بالإضافة لإغلاق حاجز الحمرا والتضييق على المواطنين.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرى يتما وبيتا ودير شرف، وأجرت عمليات تفتيش ومداهمة لعدد من المنازل.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في بلدة بيتا بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص والقنابل الغازية صوب المواطنين.

وطالت عمليات الاقتحام مدينة بيت لحم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمود وخضر كوازبة بعد مداهمة منزلهما في حارة الفواغرة.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال منطقة المنشر بمدينة الخليل، حيث اندلعت مواجهات تخللها إطلاق قنابل الغاز صوب المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من عائلة الشلودي قبل انسحابها من مدينة الخليل.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشابين آدم أبو طاعة وعبد ادريس من منطقة باب العامود في القدس المحتلة.