السادس عشر من يونيو.. ذكرى عمليات قسامية في نابلس والخليل

يوثق تاريخ السادس عشر من يونيو، ذكرى تنفيذ كتائب القسام عدة عمليات فدائية استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

ففي ال16/يونيو/1996م، أطلق مجاهدو القسام النار على سيارة للمستوطنين في بلدة بديا قضاء نابلس.

وأدت العملية القسامية إلى مقتل جندي (إسرائيلي) وإصابة مستوطن بجراح، بينما تمكن مجاهدو القسام من الانسحاب بسلام من المكان.

وفي 16/يونيو/1994م، أطلقت مجموعة قسامية النار تجاه ثلاث سيارات لمخابرات الاحتلال، وجيب عسكري إسرائيلي في شارع عين سارة بالخليل، أدت لإصابة جندي حسب اعتراف العدو.

ونفذ عملية الخليل المجاهدان القساميان، طاهر قفيشة وجهاد غلمة، بعد شهر من تنفيذهما عملية أخرى قرب مستوطنة “بيت حجاي” جنوب الخليل؛ أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين.

كما نفذ المجاهدان القساميان بتاريخ 7/7/1994م عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (كريات أربع)، أدت لمقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين.

ومطلع عام 1995م نصب الشهيد طاهر قفيشة كمينا لباص للمستوطنين في منطقة راس الجورة، اعترف العدو بمقتل اثنين وإصابة خمسة مستوطنين.

وفي التاسع والعشرين من يونيو 1995م، استشهد المجاهدان قفيشة وغلمة بعد حصار قوات الاحتلال منزل تحصنا فيه.

واشتبك القساميان مع قوات الاحتلال لنحو 12 ساعة، انتهت باستشهادهما ومقتل ضابط (إسرائيلي).