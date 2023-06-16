الإعلام الحكومي يُهنئ قناة الأقصى لفوزها في مهرجان عربي

تقدم المكتب الإعلامي الحكومي، بالتهنئة من قناة الأقصى الفضائية لفوزها المستحق بالمركز الأول في فئة الأخبار ضمن مهرجان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية بتونس، عن تقريرها التلفزيوني "حرق بلدة حوارة".

وقال المكتب في بيان له : "نفخر بهذا التتويج على المستوى العربي، ونرى فيه تأكيدًا على المكانة التي تتبوأها قناة الأقصى بوصفها لسانا لحال شعبنا الفلسطيني، ومنبرا إعلاميا ناجحا ينقل معاناته جراء الاحتلال".

وأضاف: "لقد شكل الفوز بهذه الجائزة عن تقرير حول حرق بلدة حوارة دليلا جديدا على وحدة ساحاتنا الفلسطينية في مواجهة هذا المحتل، فغزة وإعلامها لم تنشغل بتداعيات الحصار بكل تفاصيله المرهقة، ولا آثار وأضرار العدوانات المتتالية، عن مواكبة جرائم المحتل بحق شعبنا في أي ساحة أخرى."

وتابع المكتب: "نبارك لفضائية الأقصى وللإعلام الفلسطيني هذا التتويج، ونؤكد أن إعلامنا الفلسطيني وإعلاميينا كانوا على الدوام جنودا متقدمين في ميدان معركة الرواية، ونجحوا في الانتصار لدماء الشهداء وتضحيات المكلومين بما حققوه من جوائز دولية وإقليمية ساهمت في فضح المحتل وكشف زيفه".