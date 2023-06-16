لجنة دعم الصحفيين تبارك فوز فضائية الأقصى و تلفزيون فلسطين بجوائز في مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية

باركت لجنة دعم الصحفيين (مكتب فلسطين) فوز فضائية الاقصى بالجائزة الأولى عن في فئة الأخبار وفوز تلفزيون فلسطين بالجائزة الأولى عن صنف التقرير الاخباري و بالجائزة الثانية عن صنف البرامج والأفلام الوثائقية بمسابقات اتحاد إذاعات الدول العربية بدورته الثالثة والعشرين في تونس.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين مدى أهمية الإعلام في معركة الصورة ونقل معاناة الشعب الفلسطيني لكل العالم.

وقالت إن هذا الفوز لفضائية الأقصى وتلفزيون فلسطين الرسمي إلى جانب المؤسسات الاعلامية العربية يعبر عن الدور المهني المميز لوسائل الاعلام الفلسطينية رغم ما تتعرض له من تضييق مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتوجهت بالتحية للطواقم الإعلامية الفلسطينية التي تبذل جهداً مضاعفا ومميزاً وتنقل صمود الشعب الفلسطيني ومعاناة المستمرة جراء الاحتلال والحصار الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية.