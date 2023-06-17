منتدى الإعلاميين يهنئ الفائزين بجوائز المهرجان العربي

هنأ منتدى الإعلاميين الفلسطينيين المؤسسات الإعلامية والشركات والإعلاميين الفلسطينيين لفوزهم الكبير في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي أقامه اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس في دورته الـثالثة والعشرين.

وحصدت فلسطين 8 جوائز مُستحقة كان أبرزها حصول قناة الأقصى الفضائية على المركز الأول في فئة الأخبار عن أفضل تقرير تلفزيوني إخباري حمل عنوان "حرق بلدة حوارة".

كما حصل المخرج الصحفي محمد مصطفى الصواف بالمركز الأول بفئة الأفلام الثقافية عن الفيلم الوثائقي "مارد من سنابل" عن حياة معين بسيسو، وفوز مسلسل (أم الياسمين) التاريخي للمخرج بشار النجار، كذلك تقرير (الأسير كريم يونس) وفيلم (سامي) من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية؟

وبرنامج (ريان 7) من إنتاج شركة رام الله ديجيتال، وفيلم (الفدائي) من إنـتاج شركة زينب للإنتاج، وتقرير (طفل في الثلاجة) من إنتاج شركة البعد الرابع للإنتاج.

وعبّر المنتدى عن تقديره العالي لطواقم قناة الأقصى تبذل جهودها على مدار الساعة لخدمة الرواية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال (الإسرائيلي)، رغم المضايقات والملاحقة والاستهداف الإسرائيلي بتدمير مقرات القناة وحجب تردداتها ومنصاتها الإلكترونية المتواصل.

وقال: "هذا الفوز المستحق يؤكد قدرة الإعلام الفلسطيني على التحدي والمنافسة على المستوى العربي والدولي، ويؤكد فشل حرب الاحتلال الشرسة على الإعلام الفلسطيني وعجزه عن حجب الرواية الفلسطينية".

ودعا لضرورة إسناد الإعلام في مختلف المجالات الفنية والتقنية والمادية ليواصل دوره المنشود في خدمة القضية الفلسطينية ومواجهة الاستهداف (الإسرائيلي) الشامل وماكينة الدعاية الصهيونية الرامية لطمس الحقائق وتشويه صورة النضال الوطني.