الاحتلال يواصل اعتقال 48 أسيرا من محرري وفاء الأحرار

يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 48 فلسطينيًا أعاد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار" التي حررت بموجبها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 1027 أسيرًا عام 2011، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

ويصادف يوم غدٍ الأحد (18 حزيران/ يونيو) الذّكرى السنوية التاسعة لإعادة الاحتلال اعتقال عشرات الأسرى المفرج عنهم في الصفقة.

وقال نادي الأسير في بيانٍ له تلقته "الرسالة نت" إن الاحتلال أعاد لنحو 50 أسيرًا أحكامهم السابقة، وغالبيتها بالسّجن المؤبد، بالإضافة إلى سنوات.

واستند الاحتلال إلى قانون تعسفيّ أقرّه خصيصًا لهم، ونفّذه عبر ما تُعرف بلجنة الاعتراضات العسكرية التي أُنشئت للنظر في قضاياهم، واليوم تحتجزهم في سجونها تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، ويقضون استنادًا إلى هذه الذريعة أحكامًا بالسّجن المؤبد.

وأضاف أنّ ما تعرض له أسرى "وفاء الأحرار"، كان من أخطر الإجراءات التي نفّذها الاحتلال بحق أسرى جرى تحريرهم عبر عمليات تبادل، وكان من الواضح أن الاحتلال اتخذ منهم رهائن لأهداف سياسية.

وأشار إلى أنه ورغم كل المطالبات التي جرت على مدار سنوات، وكان من ضمنها مطالبات مصر التي رعت الاتفاق في حينه بالضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنهم، إلا أنّه واصل اعتقالهم وانتهاكه للاتفاق.

وذكر نادي الأسير أنّ من أبرز من أعيد اعتقاله القائد الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول مدة اعتقال في سجون الاحتلال، حيث بلغ مجموعها نحو 44 سنة.

وتابع أن "الأسرى القدامى من محرري صفقة وفاء الأحرار، كانوا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو، ثم تحرروا في الصفقة وأُعيد اعتقالهم، وعددهم 11 من بين الـ48 أسيرًا".

ودعا نادي الأسير في بيانه، لتكثيف الجهود لتحرير أسرى صفقة "وفاء الأحرار"، واستعادة المطلب الأساس في هذه القضية ألا وهي الحرية، وتقرير مصير الآلاف من الأسرى، بعد أن تجاوزت سنوات اعتقال البعض منهم الأربعة عقود وقارب البعض عليها.