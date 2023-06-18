إصابات واعتقالات خلال مواجهات بنابلس واشتباكات في طولكرم وجنين

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اعتقلت خلالها عددا من المواطنين، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة، أصيب خلالها شابان في نابلس وجنين.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد يوسف عريدة، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة عرابة، وفتشته.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وأطرفا من المخيم، اندلعت خلالها مواجهات أصيب خلالها شاب بعيار مطاطي في اليد، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية فقوعة المحاذية لجدار الفصل العنصري.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في منطقة شارع حيفا غرب جنين.

وفي طولكرم، تصدى المقاومون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس، بالرصاص والعبوات.

وأصيب شاب بقدمه بعيار مطاطي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس عقب اقتحامها من قوات الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل والمحال التجارية رغم أنها كانت مغلقة، وصادرت تسجيلات كاميرات، وسط مواجهات مع الشبان الذين رشقوا تلك القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في كلية الهندسة إبراهيم مصطفى عابد من قرية تل في نابلس لدى مروره عن أحد الحواجز العسكرية الطيارة.