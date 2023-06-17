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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
تراجع كبير في شعبية حركة فتح
17 يونيو 2023 . الساعة: 02:10 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
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