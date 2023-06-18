نتنياهو يوعز بتطوير حقل (غاز مارين) القريب من غزة

قال رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الأحد، إنه أوعز بتنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة، والمعروف باسم "Gaza Marine".

وجاء في تصريح صحفي صدر عن مكتب نتنياهو: "في إطار العمليات الجارية بين (إسرائيل) ومصر والسلطة الفلسطينية، مع التركيز على تنمية الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على الاستقرار الأمني ​​في المنطقة، تقرر تعزيز تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة".

وصرح نتنياهو بأن "تنفيذ المشروع خاضع للتنسيق بين الجهات الأمنية والحوار المباشر مع مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، لغرض الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية (لإسرائيل) في هذا الشأن".

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترًا غرب غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط، وطوّرته عام 2000 شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" التي خرجت منه لمصلحة شركة "رويال داتش شل" التي غادرت أيضًا في 2018.

ويقدّر الاحتياطي في الحقل بـ 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.