قناة عبرية: الجيل المقاوم الجديد بالضفة يشكل معضلة لجيش الاحتلال

ذكرت القناة 13 العبرية أن الجيل المقاوم الجديد يشكل معضلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسات الأمنية، وذلك في ظل تأثره بالدعوات إلى المقاومة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت القناة أن ذلك الجيل يرفض خيار التسوية الذي تدعو له السلطة، وكذلك يرفض التنسيق الأمني الذي تقوم به السلطة، معتبرةً أن الأوضاع بالضفة غير مسبوقة.

واعتبرت القناة أن المعضلة الجديدة تتمثل أيضاً في خروج آلاف الشبان عند أي اقتحام لمدينة أو قرية فلسطينية، وهو ما يعني أنهم مستعدون للتضحية، وهذا أمر لم تعهد (إسرائيل) منذ 15 عاماً.

جيل ما بعد أوسلو

هذا وأجمع مختصون سياسيون وعسكريون على أن قيام الاحتلال بعملية واسعة شمال الضفة الغربية أمر وارد، وذلك في ظل تصاعد عمليات المقاومة، ونوعية الشباب الذين ينفذون عمليات فدائية بجرأة كبيرة.

وقال المختص والكاتب أديب الخطيب في تصريحات صحفية، "نحن أمام جيل من طراز نوعي مختلف، صلب وعنيد، ولن تنجح كل محاولات تدجينه وتطويعه ويرفض إمكانيه التعايش مع الاحتلال، ويواجه المحتل بكل بسالة وعنفوان وبأدوات وأشكال مختلفة".

واعتبر أن "جيل فلسطيني ما بعد أوسلو أدرك عبثيه مسار التفاوض مع المحتل على مدار أكثر من 25 عاما، واقتنع بوهم وزيف ونفاق ما يسمى بالمجتمع الدولي وازدواجية معاييره وعنصريته ضد الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن المشهد الحالي "أبطاله جيل شاب تجاوز النمطية والتقليد وخرج عن المألوف بقوه إرادته وتصميمه يراكم على ما أنتجته معركة (سيف القدس)، جيل مقاوم مشرق متجدد حسب ضرورات اللحظة يستدعى بالضرورة التقاطه واستثمار المشهد المقاوم وتوظيفه".

من جانبه، أكد اللواء المتقاعد واصف عريقات، أن المقاومة في شمال الضفة الغربية تتنامى بشكل يقلق العدو حيث اعترفت الأجهزة الأمنية (الإسرائيلية) بعدم قدرة الجيش التأثير عليها رغم الاعتقالات والإعدامات الميدانية والمداهمات وكل الإجراءات.

وقال عريقات إن "الشباب المقاوم يعرف كيف يستغل نقاط قوته ضد نقاط ضعف العدو، إضافة إلى إرادتهم وشجاعتهم مقابل تردي معنويات الجنود الإسرائيليين".

ويرى أن لها ظروف وبيئة خاصة ومن المبكر الحديث عنها الآن، ولكن احتمال تدحرج الأمور للوصول إلى مرحلة الانتفاضة وارد، خاصة وأن أأجهزة الاحتلال الأمنية العاجزة عن التأثير على المقاومة والحد من قدراتها تدفع باتجاه هجوم واسع.

تعزيز التنسيق الأمني

هذا وطالب وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت" بتعزيز التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة والاحتلال.

واقترح "أوستن" أن يكون التنسيق الأمني لوقف التصعيد وإيقاف المقاومة عبر المنسق الأمني الأمريكي.

وقال "أوستن" خلال اللقاء إن واشنطن قلقة من تصاعد المقاومة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية.

جاء حديث "أوستن" خلال لقاء جمعه مع وزير جيش الاحتلال في سفارة الولايات المتحدة في بروكسل، بمشاركة عدة قيادات (إسرائيلية).

المصدر: الشاهد