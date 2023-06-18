بكيرات يدعو إلى الاعتكاف بالأقصى لمواجهة مخططات التهويد

دعا نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات إلى الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

وأكد بكيرات على أن التزاحم في المدينة المقدسة وعلى أبواب الأقصى يعيد للمدينة حيويتها ومكانتها أمام مخططات استهدافها وتفريغها من أهلها.

وقال إن العشر الأوائل من ذي الحجة فضيلة وعظيمة عند الله، فكيف إذا اجتمعت بركة الزمان ببركة المكان في مسرى رسول الله، وبوابة السماء شقيقة مكة والمسجد الحرام.

وحث على عدم تفويت موسم العشر الأوائل في القدس والمسجد الأقصى، مؤكدا أنها "فرصة عظيمة للاعتكاف، وكل من يستطيع أن يشد رحاله إلى المسجد هذه هدية ربانية أتت علينا فلا نضيعها".

وأضاف: "وجودكم في القدس هو الذي يزينها ويعطيها ومسجدها الحياة، فكونوا أنتم شريان الحياة أمام كل المخططات التي تستهدفها وتستهدف تفريغها من أهلها".

وأردف: "المدينة المحاصرة التي تشكو العديد من الانتهاكات، آن الأوان أن نعيد لها هويتها ومكانتها وحيوتها، فتزاحمكم على بواباتها يعطي رسالة للعالم أنها ستبقى العاصمة الوحيدة لشعبنا والمدينة الثالثة من حواضر العالم الإسلامي".

وتواصلت الدعوات المقدسية للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، لحمايته من مخططات التقسيم.

وأكدت الدعوات على ضرورة شد الرحال إلى المسجد والرباط فيه والاعتكاف طيلة أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، بدءًا من يوم غد الاثنين.

وتأتي هذه الدعوات لمواجهة مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود "عميت هليفي" لتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

وكشفت مصادر عن خطة أعدها عضو في كنيست الاحتلال عن حزب "الليكود" عميت هليفي، لتقسيم المسجد الأقصى المبارك، بين المسلمين والمستوطنين.

حرية نيوز