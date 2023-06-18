السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وتحدد موعد عيد الأضحى

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الأحد، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة هذا المساء وبذلك يكون غداً هو الأول من الشهر والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء بعد القادم والعيد الأربعاء.

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

وحثت المحكمة العليا من يرى هلال ذي الحجة بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.