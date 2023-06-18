بدران يستنكر اختطاف أجهزة السلطة لرئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت

استنكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، بشدة اختطاف أجهزة أمن السلطة الطالب عبد المجيد ماجد حسن رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، والاعتداء عليه، قبل ساعات من إعلان تشكيل مجلس الطلبة الجديد.

وقال بدران في تصريح صحفي مساء الأحد: "إن عملية اختطاف حسن التي جرت مساء اليوم من أمام منزله في رام الله، بطريقة وحشية مشابهة لسلوك العصابات، هي جريمة مرفوضة ضمن سياسة الاعتقال السياسي وملاحقة النشطاء والفاعلين في العمل النقابي والوطني والمقاوم، وهي سياسة تخدم العدو الصهيوني بشكل مباشر".

وطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس بالإفراج الفوري عن الطالب حسن وكل زملائه المعتقلين على خلفية سياسية ونقابية ووطنية في سجون السلطة.

ودعا كل قوى شعبنا لوقفة واحدة وجادة لإنهاء جريمة الاعتقال السياسي مرة واحدة وإلى الأبد.