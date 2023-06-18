والد المختطف عبد المجيد حسن: السلطة تعاقب الطلبة على نتائج الانتخابات

أكد والد المختطف عبد المجيد حسن رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت، أن مخابرات السلطة اختطفت نجله من أمام المنزل بعدما نصبت كميناً له.

وشدد حسن على أن "عملية اختطاف عبد المجيد مدبرة ومخطط لها مسبقا"، مضيفاً أننا "نعد اختطاف نجلي جريمة لا يتكفلها قانون".

وذكر أن "أجهزة أمن السلطة تعاقب الطلبة على إثر نجاح الانتخابات في جامعة بيرزيت، للتأثير على المشهد داخل الجامعة"، مشيراً إلى أن ممارسات أجهزة أمن السلطة بحق أبناء شعبنا تمزق النسيح الاجتماعي.

وحذر من تعرض عبد المجيد لتعذيب شديد قد يؤدي إلى استشهاده، موجهاً حديثه لأجهزة السلطة بقول: ""كفى عدوانا وإجراما، نحن لم نتركب أي جريمة".

واختطفت مخابرات السلطة في رام الله مساء اليوم الأحد، رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن، وذلك بعد الاعتداء عليه بشكلٍ وحشي.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة اعتقال أجهزة السلطة لرئيس المجلس حسن من أمام منزله برام الله، وذلك بعد الاعتداء عليه بالهراوات وغاز الفلفل.

ويأتي اعتقال عبد المجيد حسن رئيس مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت، قبل ساعات من إعلان تشكيل المجلس الجديد في الجامعة.