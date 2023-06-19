جامعة بيرزيت تطالب بالإفراج عن رئيس مجلس طلبتها عبد المجيد حسن المعتقل لدى السلطة

أصدرت جامعة بيرزيت، مساء الأحد، تصريحاً للتعقيب على اعتقال الطالب عبد المجيد ماجد حسن رئيس مجلس طلبة الجامعة.

وقالت الجامعة في تصريحها: "نتابع بقلق شديد تقارير تظهر اعتقال عنيف للطالب عبد المجيد ماجد حسن من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية من أمام منزله اليوم".

وطالبت السلطة الفلسطينية بإطلاق سراحه فوراً ووقف الاستدعاءات التي تستهدف طلبة الجامعة بطريقة غير قانونية ونطالب بالإفراج عن جميع الطلبة المعتقلين على خلفية سياسية.