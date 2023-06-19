الأردن تدين عدوان الاحتلال في جنين وتطالب بحماية الفلسطينيين

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، عدوان جيش الاحتلال صباح اليوم الاثنين، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، داعيةً إلى تحرك دولي فوري وعاجل لوقف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي في بيان له، إننا "نحذر من استمرار دوامة العنف التي سيدفع الجميع ثمنها".

ودعا "المجالي" إلى وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة، ووقف التصعيد الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".

وأكد على موقف بلاده الرافض لهذه الاعتداءات والإجراءات الأحادية التي تقوّض مساعي خفض التصعيد، وفق تعبيره.

ودعا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل من أجل وقف العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستُشهد خمسة فلسطينيين؛ بينهم طفل، وأُصيب العشرات اليوم الاثنين، في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية، أسفرت أيضًا عن إصابة 7 جنود إسرائيليين، وإعطاب آليات عسكرية.

وتعرّضت قوة إسرائيلية خاصة فجر اليوم، إلى إطلاق نار كثيف عقب اقتحامها منطقة حي "الجابريات" على أطراف مخيم جنين، تطوّر لاحقًا إلى اشتباكات عنيفة، ما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة ومئات الجنود لإنقاذ القوة أثناء انسحابها.

ومنذ أكثر من عام يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات بالضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين وتبادل إطلاق للنار.