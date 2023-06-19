أكرم الرجوب: ما يجري في جنين خروج عن القانون وسنلاحق المقاومين

تصريحات جديدة وغير صادمة للشعب الفلسطيني من شخص ذو مرجعية معروفة بمحاربتها للمقاومة وتقف ضد الشعب الفلسطيني، فقد اعتبر محافظ جنين أكرم الرجوب أن ما يجري في جنين ومخيمها من استبسال في مقاومة الاحتلال بأنه "خروج عن القانون".

الرجوب والذي يعد من الشخصيات المعادية للمقاومة والأكثر تعاوناً مع الاحتلال من خلال التنسيق الأمني، هدد بملاحقة المقاومين، قائلاً: "ما يجري في جنين خروج عن القانون وامتهان لكرامة الناس وتطاول على رجل الأمن وسنلاحقهم جميعاً".

وأضاف موجهاً حديث لمذيع في إحدى الإذاعات المحلية: "انتوا في الإعلام بتعملوا من الحبة قبة، إلي 3 سنين في جنين لا شفت جندي مطخوخ ولا مستوطن مجروح، فبلاش الحكي اللي ملوش معنى".

وشهد مخيم جنين معركة بطولية صباح الـ 19 يونيو 2023، أسفرت عن ارتقاء 5 شهداء وإصابة العشرات، فيما أصيب في المعركة 7 جنود إسرائيليين وأعطبت 5 مركبات عسكرية.

وكان الرجوب قد ذكر في تصريحات صحفية له أنه السلطة لم تساوم أي مقاوم على سلاحه قائلاً: "السلطة لم تساوم أي أحد على سلاحه".

وأضاف الرجوب: "السلطة لم ترسل المقاومين لمقاومة الاحتلال.. الجهة التي أرسلتهم.. لماذا لم تحميهم.. أليس هذا تجارة سياسة غير محترمة بدماء الناس".

وتابع: " لماذا تريدون أن تلقوا اللوم على السلطة والمحافظة ولا تلوموا القيادات السياسية التي أرسلت الشباب للمواجهة لتزهق أرواحهم ببلاش".

من جانبه، أكد مصدر في المقاومة في البلدة القديمة في مدينة نابلس أن السلطة كثفت ضغوطاتها على المقاومين لتسليم أنفسهم.

ولفت المصدر أن أجهزة السلطة كثفت ضغوطاتها على المقاومين لتسليم أنفسهم خاصة بعد عيد الفطر 2023.

وعرضت أجهزة السلطة على المقاومين وظيفة وراتب ومكافآت مقابل التخلي عن سلاحِهم وتسليم أنفسهم والتوقف عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

ونوّه المصدر أن السلطة تضغط على المقاومين عبر وسطاءٍ لا سيما من أقاربهم حيث تستغل السلطة حالتهم العاطفية وزعمها بأن تحاول الحفاظ على حياتهم.

وتابع المصدر: "الأبواق التي تسوق ما يجري من تسليم بعض الأشخاص لأنفسهم مثل منير الجاغوب بأنها "أبواق فتنة"، تسعى لتسويق المؤامرة التي تجري على المقاومين وعلى "عرين الأسود"، وخاصة العرين لأنها تسببت بإحراج كبير لقيادة السلطة الفلسطينية".