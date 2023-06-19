حماس: تهديد الاحتلال باجتياح واسع شمال الضفة لن يرهب أبطالنا

أكد الناطق باسم حركة "حماس" د. عبد اللطيف القانوع أن تلويح الاحتلال بشن عملية عسكرية واسعة شمال الضفة لن يرهب أبطال المقاومة أو يخيف شعبنا، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار فشل الاحتلال في وقف تمدد المقاومة وتصاعدها.

وشدد القانوع، اليوم الإثنين، في تصريح وصل لـ"الرسالة نت"، على أن الاشتباكات المتواصلة والتصدي البطولي بالعبوات المتفجرة لقوات الاحتلال الصهيوني في جنين دليل على صلابة المقاومة وقدرتها على المواجهة الدائمة وإفشالها لأهداف الاحتلال.

ولفت إلى أن استبسال المقاومة في جنين وضرباتها النوعية التي أصابت جيش الاحتلال تمثل ملحمة صمود دائمة تكسر أهداف الاحتلال وتبقيه عاجزاً على وقف المقاومة ومواجهتها.

وبين القانوع أن الضفة الغربية ستظل بكل مدنها ومخيماتها خزان الثورة الفلسطينية وسيواصل الشباب الثائر وأبطال المقاومة الفلسطينية توجيه ضرباتهم ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه حتى طردهم عن أرضنا ومقدساتنا.

وأوضح أن استخدام الاحتلال الصهيوني للمروحيات والآليات العسكرية المحصنة يعبر عن سلوكه الإجرامي في استهداف شعبنا وتصعيد وتيرة العدوان ضده، مبينًا أن هذا التصعيد محاولة يائسة لوقف المقاومة ومنع تمددها وهو ما ستفشله ضربات المقاومين والشباب الثائر.

وبعث الناطق باسم حركة حماس بالتحية إلى أبطال المقاومة الفلسطينية وفرسان كتائب القسام الذين تصدوا لقوات الاحتلال المتوغلة في جنين وأوقعوا الخسائر والإصابات في صفوف جيشه في رسالة إصرار على استمرار المقاومة وديمومتها.

وأكد أن جنين ونابلس وباقي مدن الضفة الغربية ستظل صخرة الصمود الأسطوري التي ستتحطم عليها أوهام الاحتلال وكل محاولاته اليائسة في استئصال المقاومة وكسر إرادة شعبنا.