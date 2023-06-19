الإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، عن بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، يوم الثلاثاء 27 يونيو /حزيران الجاري.

وقال "ملحم" في تصريح له تلقته "الرسالة نت" مساء اليوم الاثنين، إن عطلة عيد الأضحى المبارك تبدأ اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، وحتى مساء يوم السبت الموافق 1 يوليو / تموز القادم.

وأفاد أمس المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، أنه بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة، تكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 حزيران، والأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك للعام 1444 هـ / 2023 م.