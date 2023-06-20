الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت تقرر تعليق الدوام غداً رفضاً للاعتقال السياسي

أعلنت الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، تعليق الدوام بشكل كامل في الجامعة يوم غد الثلاثاء، رفضًا للاعتقال السياسي بحق طلبة الجامعة.

وأشارت الحركة الطلابية في بيان صحفي، إلى أن تعليق الدوام يأتي بعد إقدام أجهزة أمن السلطة على اعتقال رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن أمس، ضمن حملتها الشرسة على الطلبة.

وأوضحت أن تعليق الدوام يشمل كافة الامتحانات في جامعة بيرزيت، وتأكيدا على رفض الاعتقال السياسي، مشيرة إلى أن اعتقال رئيس مجلس اتحاد الطلبة يأتي في إطار أنّ الاعتداء على ممثل الطلبة هو اعتداء على مجتمع بيرزيت، فرئيس المجلس اختاره الطلبة لتمثيلهم والاعتداء عليه وتغيبه هو أول خطوة يتبعها الاعتداء على جميع طلبة الجامعة وعدم احترام قرارهم الديموقراطي.

وأكدت الحركة الطلابية أن الصورة الهمجية التي رأيناها بالأمس، من طريقة اعتقال وسحل وضرب تمس كل مواطن حر وكل مكون في الجامعة.

وطالبت الحركة الطلابية جميع الجهات بتحمل مسؤوليتها، والضغط على أجهزة أمن السلطة للإفراج عن رئيس المجلس وزملائه المعتقلين، ووقف هذه الظاهرة المرفوضة في كل مكان وكل أنحاء الوطن.

واختطفت مخابرات السلطة في رام الله مساء أمس، رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عبد المجيد حسن، وذلك بعد الاعتداء عليه بشكلٍ وحشي.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة اعتقال أجهزة السلطة لرئيس المجلس حسن من أمام منزله برام الله، وذلك بعد الاعتداء عليه بالهراوات وغاز الفلفل.

ويأتي اعتقال عبد المجيد حسن رئيس مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت، قبل ساعات من إعلان تشكيل المجلس الجديد في الجامعة.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق النشطاء والطلبة الجامعيين والأسرى المحررين والشخصيات الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية، وسط تنديدٍ حقوقي ومطالبات بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.