تعرف على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صاف بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صاف بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية حفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر حفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء، حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم الخميس، حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال الأيام القادمة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.