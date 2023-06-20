القيادي مرداوي: المقاومة بالضفة قوية ولن تسمح للاحتلال بكسر عزيمتها

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، إن المقاومة في الضفة الغربية قوية، ولن تسمح للاحتلال (الإسرائيلي) بكسر عزيمتها.

وأضاف مرداوي أن الحاضنة الشعبية بالضفة تلتف حول خيار المقاومة، وتدعم المقاومين، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن السلطة لا تريد مقاومة الاحتلال ولا أن تترك المقاومين بالضفة.

وتابع قائلاً: "أجهزة أمن السلطة تلاحق طلبة جامعات الضفة الغربية ومن يقاوم الاحتلال الصهيوني".

واستشهد 6 مواطنين بينهم طفل، وأُصيب نحو 100 آخرين بينهم 23 بحالة خطيرة إلى حرجة، في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في جنين استمرت لـ8 ساعات أمس، أسفرت أيضًا عن إصابة 7 جنود (إسرائيليين)، وإعطاب آليات عسكرية.

وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، أن التصدي البطولي الذي خاضته المقاومة في جنين ومخيمها أمام العدوان الصهيوني اليوم هو جواب واضح على تهديدات العدو المتواصلة للضفة، وعلى الاحتلال أن يحسب ألف حساب لأي حماقة يفكر بارتكابها.

وعبّر العاروري عن فخره واعتزازه بوحدة المقاومين من كل الفصائل في ميدان المعركة مع العدو اليوم، مشدداً على أنّ تضحيات أبناء شعبنا من شهداء وجرحى لن تذهب هدراً.

وأردف قائلاً: "لقد حذّرنا نتنياهو بأن المساس بالمسجد الأقصى المبارك هو لعب بالنار، وإنّ شعبنا ومقاومته الباسلة سيواصلون الدفاع عن الأقصى مهما بلغت التضحيات".