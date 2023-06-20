أجهزة السلطة تواصل ملاحقاتها السياسية والتنكيل بالمعتقلين ووقفة احتجاجية بالخليل

تواصل أجهزة أمن السلطة انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية، والتي تستهدف النشطاء والطلبة الجامعيين والأسرى المحررين والشخصيات الوطنية على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية، وسط تجاهلٍ لكافة المناشدات العائلية والحقوقية المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

وتنظم عائلة متعب وقفة احتجاجية اليوم، أمام محكمة صلح الخيل، رفضاً لاعتقال وتعذيب مخابرات السلطة لـ20 شخصاً من العائلة، رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنهم.

وتواصل مخابرات السلطة في بيت لحم اعتقال الشاب سيف صالح الشيخ من قرية مراح رباح، وذلك لليوم الـ15 على التوالي.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إننا “نتابع اعتقال واستدعاء الأجهزة الأمنية للعشرات من المحسوبين على حماس، وتعرض بعضهم لإساءة ومنع زيارات”، مشيرة إلى أنّ أجهزة السلطة تمتنع عن تنفيذ قرارات محاكم بالإفراج.

وذكرت الهيئة أن “غالبية التهم مبطنة بتهم جنائية وغير واقعية وليست صحيحة، بل هي ذريعة لاستمرار الاعتقال”، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الاستدعاءات، إلى جانب التحقيق الجدي في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين.

ومددت أجهزة السلطة اعتقال الطالب بجامعة بيرزيت يحيى فرح قاسم لمدة 7 أيام في زنازينها، علماً بأنه قد تعرض للتعذيب الشديد، وقد صدر قرار بالإفراج عنه قبل أيام، ولم يتم تنفيذ القرار.

واعتقلت أجهزة السلطة في رام الله شقيق قاسم الشاب أحمد أثناء توجهه، للمشاركة في الاعتصام المفتوح داخل جامعة بيرزيت، رفضاً للاعتقال السياسي الذي طال عدداً من طلبة الجامعة.

وتعتقل أجهزة السلطة في رام الله ثلاثة طلاب من جامعة بيرزيت، وهم: “عبد الله أبو قياص، ويحيى قاسم، وعبد الغني فارس”، لليوم الثامن على التوالي.

وطالت اعتداءات السلطة، اقتحام منزل الأستاذ بلال اشتية، والد الأسير معاذ والأسير المحرر مالك في قرية تل جنوب غرب نابلس، وجرى الاعتداء على العائلة ومصادرة بعض الأوراق وهاتف زوجته.

وتواصل مخابرات السلطة برام الله اعتقال الشاب حسن حمدان لليوم السابع على التوالي، علماً أنه أفرج عنه من زنازين الوقائي قبل أيام بعد اختطاف دام 12 يوماً.

وتختطف مخابرات السلطة في سلفيت الشاب محمد مرعي والأسير المحرر صهيب أحمد مرعي من بلدة قراوة بني حسان لليوم السابع على التوالي.